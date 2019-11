Presidente do PDT-CG sobre saída de vereador: “Ninguém perde o que não tem”

O secretário estadual de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Gustavo Feliciano, que também ocupa o cargo de presidente municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Campina Grande, comentou e a desfiliação do vereador campinense Rodrigo Ramos.

Rodrigo Ramos, que é o único parlamentar do PDT na Casa de Félix Araújo, anunciou sua retirada do partido na última semana, após declarar que não havia diálogo com o diretório municipal do partido.

Em entrevista concedida à Rádio Caturité, nesta segunda-feira, 25, Gustavo Feliciano se mostrou surpreso com as declarações do vereador.

– Essa afirmação me surpreendeu, pois estive há uns 15 dias conversando com ele sobre as eleições, as possibilidades e conjecturas. E numa entrevista, o vereador afirmou que a direção municipal não tinha diálogo. Eu acho que o caminho não é esse, mas existe uma frase muito comentada que diz “Ninguém perde o que não tem” – afirmou.

Gustavo ressaltou que Rodrigo, apesar de ter sido apoiado pelo PDT, não se dispôs a apoiar nenhum candidato do partido nas eleições de 2018.

– O vereador foi eleito pelo PDT, teve todo o apoio da legenda, e nas eleições de 2018 ele se voltou contra o partido, e não apoiou nenhum dos candidatos que estavam postulando um cargo pelo PDT. É uma escolha dele, ele vai traçar o caminho dele, o partido segue traçando o caminho – declarou Gustavo.