Presidente do Banco do Brasil enaltece a estrutura do Aluízio Campos

Aconteceu na manhã dessa segunda-feira (11), a inauguração do complexo habitacional Aluízio Campos, que contou com a presença de políticos e nomes responsáveis pela efetivação do projeto, como o presidente do Banco do Brasil, Rubens Novais.

Durante o seu discurso, ele externou toda sua gratidão por participar deste momento, que marcou a história não só da Rainha da Borborema, mas de todo o estado da Paraíba.

– O meu cumprimento especial vai para as 4.100 famílias que aqui estão. É uma satisfação participar do maior complexo habitacional que já foi entregue. Olhem essas casas, vejam a qualidade da construção, vejam o espaço que tem aqui. Só poderia ser a cidade do Maior São João do Mundo, a cidade que tem a melhor carne de sol do mundo. Campina Grande me orgulha, é um prazer participar da realização do sonho de vocês – enfatizou.