Presidente da Medow fala sobre novidades d’O Maior São João do Mundo

Em entrevista veiculada pela rádio Cariri FM, na manhã desta quinta-feira, 28, o diretor-presidente da empresa Medow Entertainment, Jomário Souto, falou sobre as novidades d’O Maior São João do Mundo edição 2020.

De acordo com o diretor-presidente, o forró “tradicional” estará mais presente na edição do próximo ano.

– Tem que ter o forró raiz, o forró tradicional. Pensamos nisso. Mas, também, teremos outras atrações para agradar todo o público – afirmou.

Jomário falou que o evento contará com muitas novidades. Apesar de não ter grandes mudanças no layout, o Parque do Povo contará com estrutura permanente em homenagem ao falecido cantor Gabriel Diniz.

– O cantor Gabriel Diniz é o homenageado, o palco principal terá o seu nome. Além disso, teremos a “GD House”, a casa do Gabriel, que ficará permanentemente como memorial do cantor. Já o layout, teremos poucas mudanças, pois chegamos no limite do Parque do Povo – explicou.

O presidente também falou que existem novas perspectivas de patrocínio, e o lançamento antecipado ajudará nesse quesito.

Outra novidade da edição de 2020 é o projeto “San Jon”, que é um local reservado no Parque do Povo para as famílias.

O evento de lançamento promovido pelo prefeito Romero Rodrigues e pela Medow Entertainment aconteceu na noite dessa quarta-feira, 27, e contou com a presença da imprensa campinense, bem como possíveis novos patrocinadores d’O Maior São João do Mundo.