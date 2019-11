Presidente da Famup discorda do Governo e propõe: “Dividir os tributos corretamente”

O presidente da Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup), George Coelho, discordou da proposta do Governo Federal em que requer a extinção de municípios brasileiros e que tenham abaixo de cinco mil habitantes. Também estarão inclusos os municípios que possuam arrecadação própria menor que 10% da receita total.

Conforme ele, a Famup vê a iniciativa com muita preocupação.

“A Famup é totalmente contrária a extinção de municípios. É como se eles tivessem jogado uma bomba, só que, no caso, a notícia. E enfatizando só a questão de extinção de municípios com a economia de R$ 500 milhões. É como se tudo fosse resolvido com a extinção de municípios”, lamentou Coelho.

Ele reconheceu a existência de vários municípios com deficiências, como a falta de arrecadação e a sobrevivência de alguns com somente as verbas destinadas pelo Governo Federal.

“O meu município, por exemplo, é 0.6 e tem 7.200 habitantes, conforme dados do IBGE de 2010, mas que já deve ter aumentado. Eu acho que não resolve o problema da União, dizer que vai extinguir municípios. Mas eu acredito que se fizer o pacto federativo perfeito e a União dividir os tributos corretos, não irá precisar fazer a extinção de municípios”, analisou o presidente.