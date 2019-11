Presidente da CMCG anuncia que foi diagnosticada com síndrome e está em recuperação

A presidente da câmara de vereadores de Campina Grande, vereadora Ivonete Ludgério (PSD), retorna à Casa de Félix Araújo, após alguns dias de afastamento para tratar de problemas relacionados à saúde.

Em entrevista concedida à Rádio Caturité, nesta terça-feira, 19, a vereadora explicou que tem recuperado bem da cirurgia realizada, porém explicou que foi diagnosticada com uma síndrome, e que seguirá com um tratamento específico orientado por médicos que acompanham a parlamentar.

– Eu tenho um período longo para me recuperar da cirurgia, e também de uma síndrome. Eu descobri que tenho uma síndrome que me priva de várias coisas. Fui diagnosticada com Síndrome vasoconstrição cerebral reversível, é complicado, é difícil de ocorrer, mas ocorre comigo. Eu preciso continuar fazendo o que os médicos me pedem que eu faça – afirmou.

A vereadora, que já anunciou o início das discussões LOA 2020, convidou a população para se fazer presente, frisou a importância do momento para a sociedade, e ainda acrescentou que devido às questões de saúde e recomendações médicas, não se fará presente nas audiências.