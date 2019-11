Presidente da CDL-CG destaca expectativa para o ‘Sextou Offertas’

O comércio de Campina Grande está preparando uma festa de lançamento da Black Friday 2019, o “Sextou Offertas”, que acontece das 8h às 15h da sexta-feira (15), feriado de Proclamação da República.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Artur Bolinha, afirmou que a iniciativa é nova e foi pensada “a quatro mãos” visando lançar a Black Friday, que acontece no próximo dia 29 de novembro.

Bolinha destacou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que a população campinense poderá aproveitar o feriado para fazer as compras de fim de ano com descontos exclusivos.

– Sexta-feira o comércio vai ser aberto em Campina Grande e será realizado o pré-Black Friday. A população vai poder aproveitar o feriado e com isso aproveitar as promoções e antecipar as suas compras do final de ano. Tenho certeza de que será um grande sucesso e todos ficarão muito satisfeitos – disse.

O Sextou Offertas vai contar com um dia de lazer, com parque infantil, serviços de saúde e beleza, palco para apresentações culturais, ações educativas, atendimento do CrediAmigo e outros serviços gratuitos.