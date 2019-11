Presidente da ALPB diz que ficou feliz com a liberdade de Lula

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (PSB), comentou, durante entrevista à Rádio Arapuan, sua opinião sobre a soltura do ex-presidente Lula.

O deputado afirmou que, sendo bem sincero e verdadeiro, ele ficou feliz com a liberdade do ex-presidente.

“É o que eu acredito, e eu só digo o que acredito, o que penso e o que sinto”, disse Adriano, concluindo que a prisão de Lula, em sua visão, foi injusta, e agora, com sua liberdade, a justiça foi feita.

Ainda de acordo com ele, Lula solto, realmente, deve mexer com a política nacional, inclusive, agilizar as repostas do atual governo ao povo brasileiro, haja vista que o ex-presidente, em sua opinião, é um opositor que sabe fazer oposição.