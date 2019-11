Presidente da ALPB confirma emendas impositivas no orçamento financeiro de 2020

Em entrevista concedida nessa terça-feira (26) à imprensa, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino (PSB), voltou a falar sobre as emendas impositivas e afirmou que elas serão colocadas no orçamento financeiro de 2020 para pagamento no exercício financeiro de 2021. Este foi o acordo feito com o governador do Estado, João Azevêdo (PSB).

Segundo o presidente, o tema já é consenso também entre os deputados e que faltou apenas definir o percentual orçamentário que vai caber aos deputados, cujo índice será resolvido em reunião a posteriori.

O presidente destacou ainda o empenho dos deputados na realização de audiências para discutir a Lei do Orçamento Anual com a sociedade, que tem nos cobrado cada vez mais e quer ver resultados não só do Legislativo, mas de todos os poderes.

“Quero parabenizar a todos os membros da Comissão de Orçamento por essa preocupação em dialogar não só com os poderes e com povo da Paraíba para que possamos fazer um orçamento real. Há muitos anos, o orçamento era somente uma peça fictícia, que não correspondia à realidade. Agora a comissão tem essa preocupação em tornar o nosso orçamento em uma peça real”, avaliou.