Presidente da ALPB afirma que custos de deputados estão diminuindo para paraibanos

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino (PSB), afirmou que está imbuído em fazer uma gestão mais transparente e com menos gastos. Em entrevista concedida à imprensa, o deputado fez uma avaliação da gestão administrativa implantada no Legislativo para enfrentar a crise financeira do país, que afeta os Estados.

“A minha preocupação é fazer uma gestão de forma colegiada, dialogando com todos os deputados e deputadas, com o sindicato dos servidores da Casa, procurando mostrar a nossa realidade financeira pela qual passa a Assembleia Legislativa e com cada uma dando a sua cota de sacrifício. Vamos terminar o ano com pagamentos em dia e sem nenhuma dívida”, disse.

O presidente avalia que os custos de um deputado têm diminuído substancialmente para os paraibanos. “Nós temos um acordo com o Ministério Público e os deputados, que foi feito na gestão passada, mas estamos dando continuidade reduzindo em 25% os valores dos contratos até zerar tudo no final de 2023. Basicamente, nós só temos um contrato hoje na Assembleia, que é o de limpeza, o restante foi cancelado porque estamos procurando dar economicidade e eficiência e agregado a isso a transparência. Para isso, vamos tornar público o valor dos gastos de cada gabinete”, destacou.

Segundo ele, o Poder Legislativo encerra o ano de 2019 com uma legislatura mais produtiva dos últimos anos em termos de debates, votações, apresentações de projetos, audiências públicas, licitações em tempo real e realização de eventos diversos, além do funcionamento de todas as Comissões de maneira forte e com muitas atividades parlamentares. “Os deputados estão em busca de uma Paraíba melhor e mais justa para todos”, avaliou.

No enxugamento dos custos está ainda a redução de aluguéis de veículos e gastos com papéis. No controle dos custos, tudo passa pela aprovação do presidente Galdino e que, segundo ele, diminuiu muito o custeio da máquina, assim como na estrutura funcional dos gabinetes.

“A reforma administrativa está acontecendo nos gabinetes dos deputados, mas vai passar por toda Casa para que possamos nos adequar à nossa realidade financeira”, atestou.