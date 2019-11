Presidente confirma: Azevêdo poderá assumir comando do Podemos na Paraíba

Após vários elogios ao governador João Azevêdo (PSB), a deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, confirmou nesta sexta-feira, 29, o convite para que o gestor integre os quadros do partido na Paraíba.

A parlamentar revelou ainda, em entrevista para uma rádio de João Pessoa, que Azevêdo também poderá assumir o comando da legenda no Estado.

– Pelo que eu conversei com o nosso presidente estadual, eles fizeram o convite, e eu acredito, que o convidando [referindo-se a João] para assumir o partido. Foi um convite do âmbito estadual. O João é uma pessoa que tem uma experiência administrativa, tem experiência política e tem um discurso muito alinhado com o Podemos, principalmente nessa questão de não ser extremo, de não ser extrema direita, nem extrema esquerda, de querer unir as pessoas, unir o país. Ele tem esse discurso pacificador que nos agrada muito – elogiou.

Abreu ressaltou também que o convite de filiação se estendeu ao senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB).

Segundo ela, caso Veneziano aceite, o Podemos terá a maior bancada no Senado Federal.

“Veneziano é um grande amigo meu. Há muito tempo convido ele para estar no Podemos. Ele entrando no Podemos, além da qualidade que ele oferece, nos daria a maior bancada no Senado Federal”, explanou.