Presidente Bolsonaro passa a manhã no Palácio da Alvorada

O presidente da República, Jair Bolsonaro, permanece no Palácio da Alvorada, residência oficial, em Brasília.

Mais cedo, o presidente deu quatro voltas de moto (Honda, modelo TNC 750X) na pista interna do palácio.

Bolsonaro usava calça jeans, sapatos tipos mocassim e camisa vermelha com a inscrição “01 Bolsonaro”, e não saiu da residência e nem veio ao portão cumprimentar populares, apoiadores e turistas, naquele momento cerca de dez pessoas.

Após o passeio interno do presidente, o vice-presidente Hamilton Mourão circulou de bicicleta em frente ao Alvorada, na via que liga a residência oficial do presidente da República e o Palácio do Jaburu, residência do vice-presidente.

Provocado por jornalista a comentar o título da Libertadores conquistado ontem (23) pelo Flamengo, Mourão apenas fez uma saudação gritando “Mengão!”