Presidente afirma que PT só apoia o nome de ex-governador para prefeito de JP

O presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, contestou a possibilidade do PSB vir a apoiar o nome de Gervásio Maia para prefeito de João Pessoa nas eleições de 2020 e disse que o partido só se alia se este nome for o de Ricardo Coutinho.

“Não é segredo para ninguém que o PT tem uma preferência pelo nome de Ricardo Coutinho. Se o companheiro Ricardo não for o candidato, acho que temos que se sentar para discutir e avaliar qual a estratégia”, salientou.

Conforme Macedo, mais do que a discussão de nomes, é a discussão de um projeto para João Pessoa, um programa para preparar a cidade para um milhão de habitantes.

“Esse é o debate que vai estar em voga, até porque, na minha opinião, vai ser uma eleição extremamente nacionalizada. O presidente Bolsonaro deve ter seu candidato aqui e o campo progressista tem que ter um candidato também”, destacou.

Contudo, o presidente estadual ressaltou que o debate deverá acontecer a partir do próximo ano, liderado pela presidente municipal do PT em João Pessoa, Giucélia Figueiredo, e demais partidários da direção municipal.