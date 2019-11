Prefeitura realiza encontro com profissionais do Projeto João Pessoa sobre HIV/AIDS

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de João Pessoa realizou, nesta sexta-feira (29), o 1º Encontro Temático com a Equipe Técnica do Projeto João Pessoa Vida Saudável (JPVS). O evento faz parte da programação da Campanha Dezembro Vermelho, que alerta sobre o HIV/AIDS, e aconteceu no Clube da Pessoa Idosa, no bairro Altiplano.

Com o tema “Fortalecendo a Rede de Cuidados ao HIV/AIDS em João Pessoa”, o encontro teve a finalidade de atualizar os profissionais de educação física do projeto JPVS acerca da prevenção e assistência às pessoas com HIV/AIDS.

“Assim, esses profissionais poderão dialogar sobre a temática junto à clientela do projeto nos diversos polos de atuação distribuídos pelo município”, explicou Clarice Pires, chefe da seção de IST/AIDS da SMS.

Durante todo o mês, serão realizadas diversas ações nos serviços da rede municipal de saúde em alusão à Campanha Dezembro Vermelho, oferecendo testes rápidos, assim como orientação para prevenção às infecções sexualmente transmissíveis (IST).

“Resolvemos promover essa capacitação porque compreendemos que precisamos aprender a dialogar com o nosso público também sobre a sexualidade e prevenção, principalmente com o público idoso que participa do nosso serviço. A intenção é entrar no dezembro vermelho com a mesma dinâmica de prevenção do setembro amarelo, outubro rosa e novembro azul, dialogando com os profissionais, qualificando e multiplicando a informação nos demais serviços e públicos”, explicou Ellen Correia, coordenadora do projeto João Pessoa Vida Saudável.

A educadora física Alenilde Tavares de Melo, trabalha há doze anos no projeto e falou da importância dos profissionais em compreender a rede de cuidados para dialogar e orientar os usuários sobre a oferta de serviços para prevenção e diagnóstico de ISTs.

“Temos um público de diversas faixas etárias e, as dúvidas surgem, tanto para assistência como para prevenção, e nós estaremos aqui como profissionais e amigos para explicar o fluxo ofertado no SUS”, disse a profissional.

Serviço – A SMS oferece diariamente aos usuários o serviço de testagem rápida para HIV/AIDS e outras IST como sífilis, e hepatites B e C. Além das unidades de saúde da família (USF), o serviço também é realizado pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), que está localizado na Policlínica Municipal de Jaguaribe.

Projeto – Atualmente, mais de cinco mil pessoas participam do projeto, que está espalhado em 24 praças e em espaços públicos, como Unidades de Saúde da Família (USF), escolas e centros de treinamento, totalizando 38 polos do projeto em toda a Capital pessoense.

A equipe do Projeto João Pessoa Vida Saudável é composta por 38 educadores físicos, distribuídos por todos os polos do projeto. O JPVS é aberto ao público e podem participar pessoas de todas as faixas etárias. Os interessados devem comparecer aos polos que oferecem as aulas e procurar o orientador.

O Projeto João Pessoa Vida Saudável é uma realização da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio das secretarias de Saúde (SMS) e de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer).

Dezembro Vermelho – A Campanha Dezembro Vermelho tem o objetivo de chamar atenção para as medidas de prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas com HIV/AIDS.

No dia 1º de dezembro, vários países comemoram o Dia Mundial de Luta Contra a AIDS. Essa data foi instituída como forma de despertar a necessidade da prevenção, promover o entendimento sobre a pandemia e incentivar a análise sobre a AIDS pela sociedade e órgãos públicos.

João Pessoa Vida Saudável – O projeto da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) tem o objetivo de requalificar os espaços públicos de lazer, orientando a população na construção de modos de vida saudáveis e ampliando o acesso de políticas públicas de promoção da saúde. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 7h30 e de segunda a quinta, das 16h30 às 19h30, nas principais praças e avenidas da cidade.

Confira a programação do Dezembro Vermelho:

1º.12 – Ação Itinerante de Prevenção, Testagem e Vacinação no evento Pólvora Cultural

Local: Centro Cultural Parque Casa da Pólvora

Horário: Das 16h às 22h

02.12 – Encontro com as cidadãs positivas: coração, mente e corpo em sintonia com a saúde.

Local: SAE/CTA – João Pessoa – PB.

Horário: Das 8h às 12h.

03.12 – Dia “D” do Instituto Cândida Vargas

Local: Instituto Cândido Vargas

Horário: das 8h às 14h

03.12 – Dia “D” do SAE/CTA

Local: Policlínica Municipal de Jaguaribe

Horário: 7h30 às 12h

04.12 – Apresentação da Campanha do ‘Dezembro Vermelho’: Conquistas e Desafios da Política de IST/AIDS.

Local: Auditório da Estação das Artes – Altiplano.

Horário: 14h

06.12 – Dia “D” Distrito Sanitário II

Local: Feira Livre do Grotão

Horário: Manhã

13.12 – Ação Itinerante de Prevenção, Testagem e Local

Local: Secretaria Municipal de Saúde

Horário: 8h30 às 12h.