Prefeitura promove hoje no Conjunto Aluízio Campos mobilização sobre coleta de lixo

O Departamento de Limpeza Urbana (DLU) da Prefeitura de Campina Grande, por iniciativa da coordenação do programa Recicla Campina Grande, fará hoje, sexta-feira, 22, sua primeira mobilização de sensibilização no Complexo Aluízio Campos.

A partir das 8h da manhã, será utilizado um carro de som que acompanhará um caminhão coletor e os catadores, bem como uma panfletagem, orientando todos os moradores, sobre a logística da coleta comum, que acontece três dias por semana (terças, quintas e sábado), e a seletiva toda sexta-feira.

O objetivo desta ação, segundo Rafaela Oliveira, coordenadora do Recicla Campina, é informar e ao mesmo tempo sensibilizar os moradores do novo conjunto a colaborar com a coleta seletiva, de modo que “cada um já separe seu resíduo já na fonte geradora, na sua residência e repasse para os catadores só no dia da coleta, às sextas-feiras”.

A concentração será na entrada do Complexo Aluízio Campos e percorrerá todas as ruas do bairro, e terminará, segundo Rafaela, quando percorrer todas as ruas. “A Prefeitura, através da Sesuma, elaborou uma programação semanal para a coleta do lixo orgânico e o reciclável, para evitar que os moradores façam o descarte em locais indevidos, daí essa campanha de sensibilização, transformando essa comunidade num modelo de como “dar o destino correto dos resíduos”, afirmou.