Prefeitura de JP realiza ações do Novembro Azul e Mês da Consciência Negra

A programação da Campanha Novembro Azul e as ações em alusão ao Mês da Consciência Negra, realizadas pelas Secretarias de Habitação e de Saúde da Prefeitura de João Pessoa começam no dia 19, Dia Nacional da Consciência Negra.

As atividades começam no Residencial Nice Oliveira, em Nova Mangabeira, e se estenderão para os residenciais Colinas de Gramame, Vista Alegre e Novo São José.

A programação foi elaborada durante uma reunião entre o secretário-adjunto da Habitação, André Coelho, a secretária-adjunta da Saúde, Ana Giovanna, e coordenador de Saúde do Homem, Kessio Brito.

Vão ser oferecidos serviços como auriculoterapia, médicos para fazer o exame do PSA nos homens, avaliação odontológica, palestras temáticas sobre o câncer de próstata e a importância da prevenção. Outro tema vai ser a consciência negra, com discussões sobre racismo e a discriminação religiosa.

A secretária Socorro Gadelha disse que a Semhab faz o acompanhamento dos moradores dos residenciais que foram construídos através do programa habitacional da Prefeitura, por isso já foram realizadas atividades durante o “Setembro Amarelo” de alerta sobre o suicídio, depois o “Outubro Rosa” que tratou do câncer de mama.

Ela salientou que as atividades sempre são desenvolvidas em parceria com a Secretaria de Saúde, seguindo as orientações do prefeito Luciano Cartaxo, que tem recomendado toda a atenção aos moradores dos residenciais, uma vez que isso vai resultar em uma melhoria na qualidade de vida das pessoas.

De acordo com André Coelho, as atividades vão começar pelo Residencial Nice oliveira, em Nova Mangabeira, no dia 19. “Vamos montar uma grande estrutura para atender os moradores”, comentou.

Ele adiantou que o segundo debate vai ser no Residencial Colinas de Gramame, dia 25, depois o Residencial Vista Alegre (dia 27) e o encerramento vai ser dia 28, no Residencial Novo São José.