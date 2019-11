Prefeitura de João Pessoa diz que óleo encontrado em praia é antigo

A Secretaria do Meio Ambiente (Semam) e a Defesa Civil de João Pessoa informam que na manhã desta terça-feira (05) receberam comunicado da possível presença de material oleoso na Praia do Bessa e, imediatamente, compareceram ao local juntamente com a Emlur, constatando pequenas gotículas de óleo na região mais ao Norte da praia e em outra porção que fica próximo ao local conhecido como Caribessa. O material logo foi identificado como resquícios de óleo já antigo, do mês de setembro.

Conforme informado pela Capitania dos Portos, na madrugada de hoje, ocorreu uma ressaca com ondas de até 3,5 metros, o que ocasionou na chegada deste óleo na praia paraibana.

No entanto, a Emlur logo procedeu a retirada do material – que se apresentava, em sua maioria menor que um grão de fava, por exemplo –, em tempo de não ser recolhido novamente pela maré alta. A Capitania dos Portos auxiliou na recolhida nos pontos onde o material estava aglutinado às pedras.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa esclarece ainda que continua monitorando o litoral da Capital, não havendo novas ocorrências de chegada de óleo, garantindo que as praias de João Pessoa estão limpas.