Prefeitura de João Pessoa divulga a tabela de pagamento para o restante de 2019

João Pessoa terá mais de R$ 225 milhões em circulação na economia. O aporte – que contempla o pagamento das folhas de novembro e dezembro, além da 2ª parcela do décimo terceiro salário e a premiação do 14º dos professores – foi anunciado pelo prefeito Luciano Cartaxo durante reunião com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), realizada na manhã desta sexta-feira (8), na sede da instituição.

A medida integra a ação “Cidade que tem mais oportunidades”, iniciada na última segunda-feira, com a divulgação do calendário turístico e cultural da cidade.

Pela primeira vez, a Prefeitura antecipou o pagamento da folha de dezembro para antes do Natal, injetando R$ 214 milhões no início do mês. A mudança no cronograma de desembolso foi acordada com a CDL, contribuindo para impulsionar as vendas no comércio nos últimos 30 dias do ano.

“A Capital paraibana tem ido além do dever de casa, com um modelo de gestão coeso, que dá resultado. Cortamos gastos, qualificamos o investimento, fortalecemos o controle interno e chegamos ao sétimo ano de trabalho consecutivo cumprindo um compromisso assumido com a população e com os servidores. Ao mesmo tempo, estamos estimulando a economia, dinamizando setores como o do comércio e o de serviços”, pontuou Luciano Cartaxo.

O presidente da CDL João Pessoa, Nivaldo Vilar, disse que a medida chega em boa hora, sendo um dos fatores decisivos para o fortalecimento das vendas no momento de maior movimentação do ano.

“O prefeito Luciano Cartaxo veio nos trazer uma grande notícia para nosso segmento e todo o setor produtivo de nossa cidade. Estamos nos recuperando de uma grave crise e com certeza este aporte financeiro será muito importante para nós lojistas. Ficamos todos muito agradecidos e esperamos que os consumidores façam suas compras de fim de ano na cidade para que este dinheiro circule dentro de João Pessoa”, afirmou.

Quem também agradeceu à iniciativa do prefeito foi o embaixador de Negócios da Paraíba, Paulo Júnior. “Temos que reconhecer e saudar o compromisso que o prefeito Luciano Cartaxo tem com o desenvolvimento de nossa terra, comprovado mais uma vez com este anúncio”, disse.

A folha do mês de novembro, de R$ 85,3 milhões, será paga entre os dias 28 e 29/11. A segunda parcela do 13º salário, que prevê a injeção de R$ 43,1 milhões, será efetuada no dia 16/12. Já o desembolso do mês de dezembro, de R$ 86,2 milhões, será quitado no dia 20/12.

“Divulgamos o cronograma de pagamento uma semana depois do Feirão de Imóveis realizado com os servidores municipais. Com a medida, todos aqueles que trabalham na administração poderão se planejar, sabendo a data que o pagamento vai ser depositado em conta”, apontou o secretário de Administração do município, Lauro Montenegro.

O pagamento do décimo quarto será realizado no dia 30/12. A premiação, paga aos profissionais da educação, é resultado da avaliação do programa Escola Nota 10. A medida beneficia professores e servidores da Rede Municipal de Ensino.