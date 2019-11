Prefeitura de Cabedelo divulga edital de concurso público

Da Redação com Ascom. Publicado em 8 de novembro de 2019 às 0:05.

A Prefeitura Municipal de Cabedelo (PMC) divulgou a quantidade final de vagas para o Concurso Público, que deve ter seu edital lançado ainda este ano. Serão oferecidas 276 vagas nos níveis médio, técnico e superior.

O processo licitatório na modalidade Pregão Presencial para selecionar a empresa especializada que será a responsável pelo Planejamento, organização e execução do Concurso Público será realizado no próximo dia 20, às 9h, no Anexo da Prefeitura.

O edital final, com dias e cronograma completo, será divulgado após a assinatura do contrato com a empresa vencedora.

O Concurso prevê vagas para as seguintes funções: Agentes de Trânsito, Guarda Civil Metropolitana, Professores de Educação Básica I, professores Educação Básica II (Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês, Artes Visuais, Educação Física), Intérprete de Sinais, Cuidados da Educação, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Bibliotecário, Auxiliar Bucal, Auditor de Controle Interno e Técnico em Auditoria de Controle Interno.

“Por se tratar de um processo importante e necessário, estamos fazendo tudo de forma bastante criteriosa. Após o processo de licitação para contratar a empresa que executará o processo seletivo, será possível publicar o edital final da seleção. Essa ação vai qualificar ainda mais nosso quadro de servidores, para que possamos oferecer um serviço público de alta qualidade, com profissionais selecionados e que entrarão para o município pela porta da frente, por meio do concurso público”, ressaltou.