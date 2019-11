Prefeitura conclui mutirão de coleta de assinaturas do Conjunto Aluízio Campos

Até o final da tarde desta última sexta-feira, 8, a Prefeitura de Campina Grande conseguiu viabilizar, através das equipes de assistentes sociais contratadas pela Secretaria de Planejamento do Município (Seplan), cerca de 97% das assinaturas dos 4.100 contratos dos mutuários com o Banco do Brasil.

O grupo em torno de 80 pessoas que ainda ficou com pendências documentais deverá se dirigir diretamente ao BB, na próxima semana, para regularizar as inconsistências detectadas pela instituição financeira.

A equipe de 40 pessoas diretamente envolvidas no processo de coleta de assinaturas trabalhou durante três semanas para atender, encaminhar e viabilizar as assinaturas dos contratos. Uma estrutura especial foi montada pela Prefeitura de Campina Grande para atender os milhares de mutuários, nos dois expedientes.

De acordo com o secretário–adjunto de Planejamento, Carlos Dunga Júnior, que acompanhou pessoalmente todo o processo, por orientação do prefeito Romero Rodrigues, todas as pessoas que apresentaram na reta final ainda algum problema de comprovação documental das informações, ganhou um prazo extra de uma semana para regularizar a situação. A rigor, teriam de ter sido automaticamente substituídas pelos outros mutuários que estão na fila de espera.

Comemoração – De qualquer forma, com o cumprimento de 97% da meta de coleta de assinaturas, Romero Rodrigues avalia como extremamente positivo o trabalho de equipe realizado pela Prefeitura nesse período.

“Desde o início, das inscrições, passando pelos sorteios das pessoas e das unidades a que cada um teria direito, encerrando com as assinaturas dos contratos, nosso esforço pela transparência e correção em cada etapa deixa evidente que valeu demais a pena a conquista”, celebrou o prefeito.

Ontem, no final da tarde, o prefeito gravou um vídeo e postou em suas redes sociais, acompanhado de toda a equipe da Seplan, oportunidade em que agradeceu o trabalho de todos.