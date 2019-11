Prefeito revela ansiedade e estima 20 mil pessoas na inauguração do Aluízio Campos

Na próxima segunda-feira (11), será inaugurado em Campina Grande o Complexo Habitacional Aluízio Campos.

Serão beneficiadas aproximadamente 18 mil pessoas com casa própria na cidade.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSD), falou sobre sua expectativa para inauguração do Aluízio Campos.

– A ansiedade é muito grande. A atividade super intensa em função da complexidade da obra e da previsão de público estimado em 20 mil pessoas. Vamos subdividir em setores dentro do próprio Aluízio Campos. Temos estruturas prontas a exemplo de escolas com quadra poliesportiva coberta e creches com pátios grandes para não aglomerar todo mundo em um só local – disse o prefeito.

Ao lado do prefeito, participará da inauguração o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL).