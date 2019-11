Prefeito reconhece evolução na organização do São João após parceria público-privada

O prefeito do município de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSD), afirmou, durante entrevista concedida no evento de lançamento d’O Maior São João do Mundo 2020, que é a primeira vez na história da festa que ocorre a antecipação em quase sete meses da programação.

A nova edição do São João de Campina Grande vai iniciar as atividades no dia 5 de junho de 2020 e, em uma lista preliminar, divulgada no evento de lançamento, grandes nomes da música, como Simone e Simaria, Elba Ramalho e Flávio José, já foram confirmados.

O prefeito pontuou ainda que boa parte da evolução na organização e planejamento do São João da Rainha da Borborema se deu após a parceria público-privada.

“Tivemos a oportunidade de, nesse ano, fazer o lançamento da festa em São Paulo, em um evento da ABAV, que é a Associação Brasileira de Agências de Viagem, e só foi possível, não tenho dúvidas, temos que reconhecer, em função da parceria público-privada”, finalizou.