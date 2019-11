Prefeito rebate e diz que Coutinho não vê obras da cidade porque vive em Brasília

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PV), não gostou nada das críticas auferidas por Ricardo Coutinho (PSB) à sua gestão e disse que o ex-gestor não tem visto o desenvolvimento da cidade porque “só vive em Brasília”.

A entrevista foi concedida nesta segunda-feira (25), durante a autorização da implantação do asfaltamento novo na Avenida Edmundo Filho, a principal via do bairro São José, que corta todo o bairro com uma extensão de 2,29 km. O investimento é de R$ 400 mil.

“Eles estão passando por muitas dificuldades e turbulências [em relação à crise do PSB]. Estão sob muita tensão, muita disputa e muita briga. Eu já disse que sou da paz e do trabalho. Essa briga não me pertence. Eu não vou entrar em disputa alheia. Nós vamos continuar fazendo mais pela cidade de João Pessoa. Isso para gente é o mais importante: continuar transformando e da cidade”, disse.

Cartaxo ressaltou ainda que Ricardo está mais em Brasília, talvez resolvendo alguma pendência e não está tendo um parâmetro da dimensão do que a atual administração tem feito pela Capital, em termos de benéfico para toda a coletividade.

“Eles estão fazendo palanque fora de hora e nós estamos fazendo obras, entregando resultados para a cidade de João Pessoa. Vamos continuar trabalhando e na hora oportuna, o PV vai se mobilizar, vai fazer suas reuniões democráticas, ouvir a população, vai tomar as melhores posições para que João Pessoa avance cada vez mais. Temos um cronograma de ações que estão sendo realizadas para chegarmos em 2020 com muita força, sem dúvida alguma”, completou.