Prefeito Luciano Cartaxo destaca escolha do nome para sucedê-lo

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, falou nessa segunda-feira (11) sobre a escolha do nome do seu sucessor para a disputa da Prefeitura da capital paraibana nas eleições do próximo ano.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio, Cartaxo destacou que deseja que o próximo prefeito da cidade continue o trabalho realizado em sua gestão.

– Eu tenho responsabilidade muito grande com o futuro de João Pessoa. Estamos preparando uma cidade para o futuro, que vai muito além da minha gestão. A nossa visão é pensar em um nome que efetivamente tenha condição de dar sequência a esse trabalho, que estamos realizando na cidade – disse Cartaxo.