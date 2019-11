Prefeito exalta desempenho do PDT/PB e defende nome de pré-candidato em Campina

O prefeito de Boa Vista, André Gomes, afirmou que o PDT, partido ao qual é filiado, tem crescido bastante na Paraíba e disse que a legenda possui todos os atributos para ter protagonismo em Campina Grande nas eleições de 2020.

Ele destacou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que o seu nome e o da sua esposa, Carol, estão à disposição do partido conforme o que o deputado federal Damião Feliciano (PDT) conduzir.

André ainda defendeu o nome do atual secretário de Turismo do Estado, Gustavo Feliciano (PDT), que tem sido cotado para figurar como candidato a prefeito de Campina Grande no pleito que se avizinha.

– O PDT tem crescido no estado da Paraíba e nós, como soldados de um grupo, não poderemos nunca nos furtar de qualquer batalha. Gustavo Feliciano é uma pessoa extremamente inteligente e está fazendo um belíssimo trabalho à frente da Secretaria de Turismo – disse.