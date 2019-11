Prefeito esclarece sobre ligação elétrica de imóveis no Complexo Aluízio Campos

O prefeito de Campina Grande, no Agreste paraibano, Romero Rodrigues, esclareceu, durante entrevista a uma emissora de rádio local, sobre as casas do Complexo Aluízio Campos que ainda não estão com energia funcionando.

De acordo com ele, a prefeitura não é responsável pela ligação e sim a empresa Energisa. No entanto, ainda segundo ele, é necessário que o proprietário estabeleça um contato com a empresa.

“Inclusive, alguns têm problemas de inadimplência, e a Energisa só liga as casas quando houver a renegociação de débitos anteriores”, completou.

Por fim, o chefe do Executivo campinense explicou que há viaturas da Energisa de plantão no próprio Aluízio Campos, para realizar o contato, a renegociação e a ligação da energia nos imóveis.

“A prefeitura é responsável pela iluminação pública, que é a iluminação em frente das casas e em relação a esse aspecto está tudo pronto, não falta absolutamente nada”, finalizou.