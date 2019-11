Prefeito entrega Centro Cultural Jackson do Pandeiro em João Pessoa

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, entrega, às 9h desta segunda-feira (18), o Centro Cultural Jackson do Pandeiro, um grande complexo multiuso com praça, ginásio de esportes, biblioteca, sala multimídia e um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado no Vale das Palmeiras, no Cristo.

Considerada a Capital com a maior qualidade de vida do Nordeste, João Pessoa passa a ter um novo equipamento voltado às atividades culturais e ao lazer, como parte do maior programa de praças e parques da cidade.

O Centro homenageia o centenário do cantor e instrumentista paraibano, sendo palco permanente da Cidade Criativa da Unesco para apresentações artísticas, de artes e esportes, além de porta de entrada, por meio do CRAS, para todos os serviços de assistência social oferecidos pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP).

SERVIÇO

Assunto: Luciano Cartaxo entrega Centro Cultural Jackson do Pandeiro nesta segunda (18);

Dia: Segunda-feira (18);

Hora: 9h;

Local: Avenida Vale das Palmeiras, Cristo.