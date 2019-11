Prefeito e primeira-dama participam da Romaria de Nossa Senhora da Penha

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 24 de novembro de 2019 às 7:51.

Ao lado de milhares de fiéis, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, e a primeira-dama, Maísa Cartaxo, acompanharam, na noite deste sábado (23) a 256ª edição da Romaria de Nossa Senhora da Penha, pelas ruas da Capital, em um trajeto de 14 km de caminhada.

Com o tema “Senhora da Penha, roga por teus filhos e filhas para que sejamos missionários da alegria e da paz”, o prefeito repetiu o gesto de todos os anos de participar do momento de adoração, fé e agradecimento à Nossa Senhora.

“Participar da Romaria da Penha é uma tradição de nosso povo e todos os anos faço questão de estar presente, dividir com os pessoenses este momento de religiosidade, reflexão, agradecimento e fortalecimento da nossa fé. Pedimos proteção para as famílias, que Nossa Senhora abençoe nossos filhos e João Pessoa, para que ela possa seguir como uma cidade de paz e de harmonia”, afirmou o prefeito Luciano Cartaxo, que também estava acompanhado do secretário-chefe de Gabinete, Lucélio Cartaxo, e sua esposa, Romeika Cartaxo.

A Romaria é realizada com apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), dentro da ação ‘Cidade que tem mais oportunidades’, que inclui uma vasta programação de eventos culturais e religiosos do fim de ano na Capital.

Além de um trajeto que recebeu a nova iluminação do programa LED nas Ruas, diversas secretarias municipais estiveram envolvidas no planejamento e realização da romaria para oferecer mais segurança e conforto aos fiéis.

A Autarquia Municipal Especial de Limpeza Urbana (Emlur) intensificou a limpeza de todas as vias do itinerário, desde a Avenida Hilton Souto Maior, a partir do Bairro da Penha, em direção ao Trevo das Mangabeiras, localizado na divisa dos Bairros Mangabeira e Bancários, além das avenidas João Machado, Maximiliano Figueiredo, D. Pedro II, Sérgio Guerra e vias do Seixas.

Foram executados serviços de varrição, roço, capinação, catação, coleta, pintura de meio fio e recolhimento de entulhos e podas em terrenos em todo o trajeto do evento religioso.

Mais de 100 agentes de mobilidade urbana também trabalharam na orientação dos condutores. No transporte, foi disponibilizada uma frota de 130 ônibus para garantir o conforto e a agilidade dos romeiros no retorno para casa.

O efetivo da Guarda contou com 150 agentes, divididos por equipes ao longo do percurso. O esquema de segurança contou ainda com suporte de 10 viaturas, 10 motocicletas, um ônibus e um drone para monitoramento por vídeo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve com nove Unidades de Suporte Básico (USB), duas motolâncias e mais uma unidade de apoio (S10) ao longo de todo percurso. Também esteve à disposição da população, a Unidade de Saúde da Família da Penha.

Celebração – A programação da Romaria teve início às 15h, com recitação do Terço e, às 17h, a Carreata de Nossa Senhora da Penha conduziu a imagem até à Igreja de N. Sra. De Lourdes, de onde partiu a Romaria, após uma Missa Campal em homenagem à Nossa Senhora da Penha.

Às 21h45, o Arcebispo Dom Manoel Delson e o Reitor do Santuário da Penha, Monsenhor Nereudo Henriques, realizaram o momento de benção e envio dos romeiros rumo ao Santuário da Penha. Neste domingo (24), ocorrerá uma Celebração Eucarística no Santuário da Penha, às 10h, na Solenidade de Cristo Rei, presidida pelo Reitor do Santuário Monsenhor Nereudo.