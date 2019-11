Prefeito de CG prestigia chegada das águas do São Francisco em cidade do Cariri

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, vai liderar uma comitiva, nesta segunda-feira, 18, para esperar a chegada das águas da Transposição do Rio São Francisco, na cidade de Monteiro, via Eixo Leste.

A previsão da chegada das águas é estimada para o meio-dia, conforme informou o deputado estadual Moacir Rodrigues, que também estará integrando a comitiva que irá à cidade de Monteiro.

A retomada do bombeamento da transposição, pleito de várias autoridades e assunto tratado pessoalmente pelo prefeito Romero Rodrigues com o presidente Jair Bolsonaro, garante um reforço no volume do Açude Epitácio Pessoa, de Boqueirão, assegurando o abastecimento de Campina Grande e cerca de 20 cidades da região.