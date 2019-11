Prefeito de CG assina contrato de R$ 20 milhões com a Caixa Econômica Federal

O prefeito Romero Rodrigues assinou, na manhã desta quarta-feira, 27, um contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF) no valor global na ordem de R$ 20 milhões, entre recursos do governo federal e contrapartida da Prefeitura Municipal de Campina Grande.

O novo pacote de obras, previsto dentro da terceira etapa do Programa Cresce Campina, viabilizará a intervenção da Prefeitura em 23 bairros da cidade, com serviços de pavimentação, drenagem e construção de calçadas.

Antes de assinar o contrato, na sede da Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal em Campina Grande, na Rua Epitácio Pessoa, Centro, o prefeito manteve reunião com a superintendente Maria Aline Paiva e sua equipe.

Romero Rodrigues esteve acompanhado dos secretários Bruno Cunha Lima (Chefe de Gabinete) e Fernanda Ribeiro (Obras), além de integrantes do corpo técnico da Prefeitura.

Destacando que esta quarta-feira tornou-se um dia histórico para essa nova fase da CEF em Campina Grande, porque Romero aportou a Prefeitura como a cliente 01 da nova Superintendência, Aline Paiva assegurou que a instituição financeira torna-se uma parceira ainda mais próxima do município.

O prefeito, por sua vez, elogiou a Caixa e seu corpo técnico, pela agilidade e eficiência na análise e tramitação dos processos.

De acordo com o prefeito Romero Rodrigues, nesta fase que se inaugura com o pacote de R$ 20 milhões em obras, haverá uma ação de asfaltamento em larga escala em vários trechos do Centro de Campina Grande que necessitam de revitalização da malha viária.

Foram definidas também ruas no Catolé e na Prata, que serão contempladas com projeto-piloto de restauração de calçadas e acessibilidade – um diferencial que tem recebido elogios do corpo técnico da Caixa Econômica.