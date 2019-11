Prefeito de Campina Grande abre Natal Iluminado na noite desta sexta-feira

O prefeito Romero Rodrigues fará na noite desta sexta-feira, 29, a abertura oficial da versão 2019 do Projeto Natal Iluminado. A solenidade, marcada para ter início às 19h, será realizada às margens do Açude Velho, em frente ao monumento “Os Pioneiros da Borborema”, onde neste ano foi instalada uma árvore de natal gigante, com 30 metros de altura. A Caravana da Coca-Cola novamente participará da programação.

O comboio iluminado da Caravana da Coca-Cola, comandado pelo Papai Noel e outros personagens natalinos, percorrerá as ruas de Campina Grande a partir das 17h e, por volta das 20h, chegará ao local da solenidade.

Projeto de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o Natal Iluminado terá neste ano uma programação variada, envolvendo a participação de corais, com cantatas, serenatas e recitais por parte de grupos religiosos e de entidades, e se estenderá até a festa de Réveillon, também a ser realizada em vários pontos às margens do Açude Velho.

Além do principal polo no Açude Velho, integrando a árvore e montagens especiais na Praça José Américo, em frente ao Parque da Criança, o Natal Iluminado 2019 marcará presença nas principais avenidas de Campina Grande e também, como novidade deste ano, contemplará a rua Maciel Pinheiro, com um teto de luz ao longo de 40 metros da via.