Prefeito consegue liberação de recursos para obras de mobilidade em Campina Grande

Encerrando sua agenda administrativa em Brasília, o prefeito Romero Rodrigues foi recebido no final da tarde da última quinta-feira, 21, pelo ministro Gustavo Henrique Canuto, do Desenvolvimento Regional. Na pauta principal, Romero solicitou a liberação de recursos para obras em execução na cidade. Foi prontamente atendido no pleito por Canuto, que autorizou no mesmo momento o repasse da verba, com base nos documentos de medição levados pelo prefeito.

A liberação de recursos tratada durante a audiência diz respeito às obras de mobilidade urbana em execução em Campina Grande. Munido de documentos, o prefeito campinense – que esteve acompanhado do secretário Diogo Flávio Lyra Batista, do Planejamento – apresentou ao ministro do Desenvolvimento Regional um relatório sobre as etapas já concluídas do programa de pavimentação em larga escala do município, o Cresce Campina, que já está em sua terceira etapa. A liberação autorizada por Canuto foi na ordem de R$ 3,8 milhões.

Romero agradeceu o pronto atendimento do ministro ao pleito de Campina Grande. Segundo o prefeito, durante a inauguração do Conjunto Aluízio Campos, no último dia 11, Gustavo Canuto já tinha deixado clara sua disposição de prestigiar o município. Confessou na audiência ter ficado pessoalmente impressionado com a qualidade e a dimensão do complexo residencial.

Aproveitando a oportunidade, Romero Rodrigues voltou a pedir ao ministro a diligência do Desenvolvimento Regional no sentido de manter em níveis satisfatórios o bombeamento das águas do Rio São Francisco, através do Eixo Leste da Transposição, que beneficia diretamente Campina Grande e 17 outras cidades circunvizinhas.

Gustavo Canuto, que atualizou Romero e o secretário Diogo Flávio a respeito das providências para a retomada do bombeamento, assegurou ao prefeito que Campina Grande e a Paraíba podem ficar tranquilas em relação ao ritmo da obra da transposição, já que os problemas técnicos que estavam impedindo a chegada normal das águas foram superados e a equipe do MDR está acompanhando de perto a evolução dos serviços de manutenção.