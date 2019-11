Prefeito campinense lamenta morte de jornalista paraibana

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, lamentou profundamente a morte, na manhã desta segunda-feira, 18, em um hospital particular de João Pessoa, da jornalista Lena Guimarães, colunista do Jornal Correio da Paraíba e analista política do programa Correio Debate, na TV Correio. Lena faleceu após travar uma luta contra um câncer no pâncreas, há vários meses.

– A imprensa paraibana perde uma das importantes referências das últimas décadas e o jornalismo do nosso Estado sofre uma perda incalculável – resumiu Romero, que disse ter conhecido Lena Guimarães praticamente desde que iniciou sua vida pública e sempre nutriu por ela admiração e respeito.

Natural de Cajazeiras, Lena Guimarães teve uma carreira marcada pela competência e superação de desafios. Foi repórter, editora setorial e editora-geral do jornal A União. Foi também diretora de Jornalismo do Sistema Correio de Comunicação.

O prefeito Romero lembra ter sido Lena a responsável pelo período de maior crescimento do Jornal Correio da Paraíba, numa expansão que terminou por dar grande visibilidade à sucursal do veículo em Campina Grande, com a estreia de um clichê especial e ampliação dos investimentos na cidade.

Lena foi também secretária de Comunicação do Estado, assessora do senador Raimundo Lira e, ultimamente, vinha desempenhando funções de colunista e apresentadora no Sistema Correio da Paraíba.

Até a conclusão desta matéria, não havia ainda informações sobre o local do velório e sepultamento do corpo da jornalista.