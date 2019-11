Prefeito abre VIII Semana do Bebê em Campina Grande

Na tarde dessa segunda-feira, 18, a Prefeitura de Campina Grande realizou a abertura da VIII Semana do Bebê, com a presença do prefeito Romero Rodrigues. A Semana do Bebê chama a atenção para a importância do cuidado com a primeira infância e o crescimento saudável. É uma ação apoiada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) realizada nos municípios que têm o Selo Unicef.

Na solenidade de abertura foram entregues premiações para creches, unidades de saúde e famílias que têm seguido todas as recomendações para o desenvolvimento integral das crianças. Também foram realizadas apresentações culturais com crianças de vários projetos acompanhados pelo Unicef.

O tema da semana este ano é #Vacina: Proteção, Cuidado e Prevenção. A temática foi escolhida pelo Unicef para consolidar a política nacional de imunização e garantir que as crianças tenham acesso às vacinas existentes.

“Estamos massificando as orientações sobre a importância de vacinar as crianças e intensificando a oferta das vacinas para desmistificar as notícias falsas em torno da imunização e proteger nossas crianças, evitando que doenças como o sarampo e tantas outras se restabeleçam, como tem acontecido”, explicou a secretária municipal de Saúde, Luzia Pinto.

Entre as ações previstas para a Semana do Bebê está a intensificação da vacinação em unidades de saúde, creches e escolas. Desde o início do mês, a Secretaria Municipal de Saúde já tem realizado uma campanha de multivacinação para atualizar a imunização de todos os públicos, desde crianças, até gestantes, adultos e idosos.

Ao final da Semana do Bebê, serão escolhidos os Bebês Prefeito e Cidadão. O Bebê Prefeito é aquele que nascer na maternidade do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (Isea) durante os dias 18 e 22 de novembro de parto natural e a mãe precisa ter feito todas as consultas de pré-natal, ter tomado as vacinas, ter realizado os exames recomendados, entre outros critérios. O Bebê Cidadão também é escolhido seguindo os mesmos requisitos, mas tendo nascido na rede complementar do SUS em um dos Hospitais Amigos da Criança: Clipsi ou FAP.

O Selo Unicef é atribuído às cidades que estabelecem políticas públicas eficientes para o bom desenvolvimento das crianças na primeira infância. O selo está completando 20 anos em 2019 e Campina Grande já participa da iniciativa há 10 anos. A Semana do Bebê é uma das ações desenvolvidas pelas cidades participantes do projeto e é realizada conjuntamente pelas Secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social e Esporte, Juventude e Lazer.

“É um tema muito importante na vida das famílias. Cada vez que a gente visita uma cidade, a gente percebe que Campina Grande tem sido referência pelo cuidado, pelo zelo com que tem trabalhado com as nossas crianças e tem que continuar assim”, disse Romero.

PROGRAMAÇÃO

TERÇA-FEIRA – 19 DE NOVEMBRO DE 2019

Local: Hospital da Clipsi

Hora: 09h30

Vacinação: Mitos e verdades

Local: Maternidade Elpídio de Almeida – ISEA

Hora: 13h às 18h

Oficina Amamentação e Vacina

Local: Hospital da FAP

Hora: 09h

Vacinação do Recém-nascido

Hora: 14h

Estratégias para alívio de dor na vacinação

QUARTA-FEIRA – 20 DE NOVEMBRO DE 2019

Local: Hospital da Clipsi

Hora: 07h15

Missa em ação de graças

Hora: 09h

Palestra: Cuidado humanizado

Local: Maternidade Elpídio de Almeida – ISEA

Hora: 8h às 18h

Palestras voltadas para os cuidados dos bebês, alimentação, imunização, teste da orelhinha, olhinho e titulação do bebê prefeito.

Local: Hospital da FAP

Hora: 09h

Colostro: A primeira vacina do bebê

QUINTA-FEIRA – 21 DE NOVEMBRO DE 2019

Local: Hospital da Clipsi

Hora: 09h30

Dramatização – Os atores da vacinação: Proteção, cuidado e prevenção

Local: Maternidade Elpídio de Almeida – ISEA

Hora: 08h

Roda de conversas com gestantes do ambulatório sobre doação de leite humano e vacinação

Local: Hospital da FAP

Hora: 09h30

Testes neonatais

SEXTA-FEIRA – 22 de novembro de 2019

Local: Hospital da Clipsi

Hora: 09h30

Vacinação: Mitos e verdades

Local: Maternidade Elpídio de Almeida – ISEA

Hora: 13h

Importância da Vacinação e nomeação do bebê prefeito

Local: Hospital da FAP

Hora: 09h

Solenidade de entrega do “Bebê Cidadão FAP”

SÁBADO – 23 de novembro de 2019

Local: Hospital da Clipsi

Hora: 09h30

Vídeo e roda de conversa sobre o manejo da amamentação