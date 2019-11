Preços da construção civil sobem em outubro

Os preços da construção civil subiram 0,19% em outubro. O Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi) teve queda de 0,18 ponto percentual em relação a setembro, quando ficou em 0,43%. No ano, o índice é de 3,69%.

O índice foi divulgado hoje (7), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nos últimos 12 meses, o Sinapi ficou em 3,69%.

O custo nacional do metro quadrado da construção civil subiu de R$ 1.152,87 para R$ 1.155,01, de setembro para outubro deste ano. Deste valor, segundo o IBGE, R$ 605,40 são referentes a materiais e R$ 549,61 à mão de obra.

A maior variação de preços foi registrada no Pará, com 1,95%. A maior queda também foi verificada no Norte do país, em Tocantins, com uma deflação nos preços da construção civil de -0,48%.