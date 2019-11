Praça da Independência recebe espetáculo nacional sobre Paulo Freire neste domingo

O AnimaCentro deste domingo (17) traz como atração na Praça da Independência o espetáculo nacional ‘Paulo Freire, o andarilho da utopia’, a partir das 16h. Aberto ao público de todas as idades, o evento é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da sua Fundação Cultural (Funjope).

Em circulação por todo o país, a peça conta a história de um menino, no interior de Pernambuco, que inicia seu processo de leitura. Na infância, com o intuito de diminuir a fome, ele percorre quintais alheios em busca jaqueiras, mangueiras, cajueiros e pitangueiras.

Já na juventude, outra fome ocupa o seu tempo: a das palavras. Ele as devora como se fossem pedaços de comida. Através delas e com elas, o personagem percorre territórios disseminando a sua pedagogia de ensino e revoluciona a educação mundial.

O espetáculo, assistido por mais de 10 mil pessoas, já esteve em estados como Ceará, Amazonas, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina.

Foi a partir do legado que Paulo Freire deixou que o ator Richard Riguetti, o encenador Luiz Antônio Rocha e o dramaturgo Junio Santos decidiram levar a história de vida do educador para os palcos.

Logo após a peça, acontece um círculo de conversa para troca de ideias sobre reconhecimento de Paulo Freire, entre o público e o diretor e ator do espetáculo.

AnimaCentro – É um projeto que oferece programação gratuita e tem o objetivo de fortalecer as artes cênicas, de valorizar os artistas regionais e os espaços históricos revitalizados da cidade. A programação conta com espetáculos de dança, teatro, música e exposições em pontos do Centro da Capital.

Serviço:

Cia Off Sina – Paulo Freire, o andarilho da utopia

Dia: domingo, 17/11

Hora: 16h

Local: Praça da Independência

Entrada gratuita