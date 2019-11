Pôr do Sol do Hotel Globo tem lançamento de CD de Socorro Lira nesta sexta

A cantora e compositora paraibana Socorro Lira lança, nesta sexta-feira (15), seu novo CD, Cantos à Beira-mar, no projeto Pôr do Sol do Hotel Globo, promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), através da Fundação Cultural (Funjope). O evento é gratuito e começa às 16h30.

Neste show mais intimista, Socorro lança o décimo segundo álbum da sua carreira, com dez composições autorais sobre os poemas da escritora e poetisa maranhanse Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira romancista brasileira. Cantos à Beira-mar, que intitula o novo trabalho da artista, é também o título do livro de poesias de Maria Firmina, lançado em 1871.

Paraibana, mas morando desde 2004 em São Paulo, Socorro Lira iniciou o contato com a música aos 16 anos através do violão como autodidata. Anos depois, ela estudou técnica violonística e introdução ao violão clássico.

Em 2010 lançou o CD ‘Cores do Atlântico’ na Espanha, no formato livro-disco, cuja edição brasileira foi lançada em 2016. Nesse novo trabalho, Socorro assina a produção artística e Jorge Ribbas os arranjos e a direção musical.

AnimaCentro – Com o objetivo de incentivo à cultura, artes cênicas e aos artistas regionais, o projeto traz espetáculos de dança, teatro, música e exposições para lugares públicos no Centro da Capital. Para o público de todas as idades, com atrações gratuitas, a iniciativa une revitalização e dá destaque ao Centro Histórico.

O projeto acontece no Parque da Lagoa, Praça da Independência, Praça Rio Branco, Pavilhão do Chá, Hotel Globo, Centro Cultural Casa da Pólvora, Villa Sanhauá, Galeria Casarão 34 e Novo Parque da Bica.