População lota conjunto Aluízio Campos para solenidade de inauguração

A população já começa a lotar o Conjunto Habitacional Aluízio Campos, em Campina Grande, que será inaugurado logo mais às 10h desta segunda-feira, 11, em uma solenidade que terá a presença do presidente da República Jair Bolsonaro (PSL).

Bloqueios de segurança estão montados no local e estão sendo gerenciados pelo Exército Brasileiro e pelo GSI do Palácio do Planalto, além de revistas durante a entrada das pessoas.

A expectativa é de que três mil pessoas fiquem no ginásio 01 e outras três mil no ginásio 02, que estão sendo deslocadas por uma frota de ônibus especial cedida pela STTP.

O Conjunto Habitacional Aluízio Campos trata-se de um dos maiores núcleos habitacionais do Nordeste, com 4.100 unidades, entre casas e apartamentos, e que terá uma população maior do que 180 municípios paraibanos.