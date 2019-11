População é estimulada a ler livros através de pontos de leituras em Campina Grande

Os pontos de leituras têm sido frequentemente abertos no Brasil. Eles estimulam o hábito da leitura no dia a dia das pessoas.

Em Campina Grande não tem sido diferente de outras regiões do país. O coordenador da biblioteca comunitária do bairro das Malvinas, Aziel Lima, informou que muitos campinenses estão sendo beneficiados através dos pontos leituras, que alimentam seus usuários com conhecimento.

-Hoje temos vários pontos de leitura importante em Campina Grande. Temos visto em evidência a biblioteca do Tambor. Na Feira das Malvinas, por exemplo, vai ter livro de Shakespeare a Maquiavel. Buscamos trazer para a comunidade essa fonte inesgotável de crescimento- disse Aziel.

Por fim, Aziel destacou que nos pontos de leitura são realizadas rodas de leituras, que é uma prática pedagógica relacionada ao ato de ler conjuntamente.