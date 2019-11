População de três cidades é beneficiada com renovação da iluminação pública

Com investimento de quase R$ 1,2 milhão, a Energisa renovou, no último mês, a iluminação pública de mais três municípios da Paraíba: Monteiro, Congo e Cajazeiras.

O principal objetivo é oferecer mais conforto e melhorar a qualidade de vida da população, além de deixar as ruas e praças mais iluminadas e bonitas durante a noite. A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Para renovar a iluminação pública das cidades, a Energisa troca lâmpadas não eficientes por de LED, que são mais duráveis e econômicas. No Congo, foram substituídas 318 luminárias e a previsão é de que seja economizado quase 250 MWh de energia por ano.

Já Cajazeiras ganhou 296 lâmpadas novas, que vão gerar uma economia anual de 407,11 MWh de energia. E Monteiro teve 330 luminárias trocadas, representando uma redução, por ano, de 366,46 MWh no consumo com iluminação pública.

A Energisa realiza esse trabalho com o intuito de disseminar a cultura da redução do consumo elétrico e contribuir com a preservação ambiental. Uma das consequências do projeto é a redução nas contas de energia das prefeituras, que, a princípio, são responsáveis pela manutenção e melhoria da Iluminação Pública dos municípios.