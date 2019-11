Ponte do Rio Preto na PB-004 é liberada para o trânsito

A ponte sobre o Rio Preto, na saída da cidade de Santa Rita para Cruz do Espírito Santo, foi liberada para o trânsito, nesta sexta-feira (29), às 6h.

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), construiu uma nova ponte, para substituir a antiga que caiu, por não suportar a correnteza do Rio Preto.

A nova ponte tem 20 metros de extensão, com largura de 10,08 metros e recebeu investimentos de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

Tão logo aconteceu a queda da ponte, o superintendente do DER, Carlos Pereira acionou toda sua diretoria, bem como as Residências Rodoviárias de Sapé e Campina Grande para a construção de uma passagem provisória, o que foi feito em tempo recorde, permitindo o tráfego normal de veículos de pequeno e grande porte.

“Durante todo o período de construção, a ponte ficou totalmente interditada, para que pudéssemos trabalhar e oferecer mais segurança a todos”, enfatizou o engenheiro do DER e gestor da obra, Ivan Braga.

Ele acrescentou que foi feito um desvio lateral para que a movimentação de pessoas e veículos seguissem o curso normal.

Ivan Braga relatou que a obra foi concluída antes do prazo previsto, que era de 120 dias. “De acordo com esse prazo, a obra seria concluída na segunda quinzena de dezembro, mas finalizamos no final de novembro. A população é quem ganha com isso”, observou.

Serviços realizados –Tudo começou pela demolição da ponte antiga, que era uma estrutura de 10 metros, e foram feitas as escavações das fundações.

Foi feita, também, a cravação de 330 metros de estacas metálicas, para serem feitos os blocos de apoio dos pilares da ponte.

A armação das ferragens dos blocos das cinco vigas principais; a laje superior; a aplicação de defensas metálicas, para a proteção do pedestre, ciclista e motorista; a aplicação do guarda rodas da ponte; e, por fim, a sinalização horizontal e vertical também foram serviços realizados na construção da Ponte sobre o Rio Preto.