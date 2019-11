Policiais do 4º BPM cumprem mandado e prendem acusado de homicídio em Belém

Um homem acusado de homicídio foi preso por policiais da 3ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) nessa quinta-feira (14), em Belém, quando a guarnição comandada pelo capitão Leite participava de uma audiência no Fórum da cidade sobre um homicídio praticado no último mês de julho.

Os policiais se depararam com o homem que é acusado de participar do mesmo homicídio e, ao realizarem uma consulta no Conselho Nacional de Justiça, constataram que contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Comarca de Belém. Diante da situação, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

No início da madrugada desta sexta-feira (15), um homem foi preso em Serra da Raiz depois que os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de vias de fato. Chegando ao local, os militares constataram um tumulto entre o solicitante, que alegou que o suspeito estaria causando desordem e perturbando o sossego e que, quando foi reclamar do barulho, sofreu ameaça com um simulacro de arma de fogo.

A outra parte envolvida afirmou que o solicitante efetuou um disparo de arma de fogo. Diante da situação, as partes envolvidas foram conduzidas para a delegacia.