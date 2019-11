Polícia realiza em CG operação de reintegração de posse de área ocupada

O coronel Arílson Valério, comandante do CPR1 (Comando de Policiamento Regional 1) da Polícia Militar, destacou, durante entrevista à rádio Correio FM, uma operação de reintegração de posse que está sendo realizada no bairro das Malvinas, em Campina Grande, município do Agreste da Paraíba, na manhã desta quarta-feira, 6.

De acordo com o coronel, há mais de três meses a Polícia Militar, o setor de gerenciamento de crises, junto com a Justiça e a empresa dona da área utilizada estão em processo de negociação, mas, ainda de acordo com ele, as pessoas estariam irredutíveis e não deixaram o local.

“Por determinação judicial de duas varas de Campina Grande, foi dado o cumprimento hoje da reintegração, onde mais de 200 policiais militares de diversas modalidades de policiamento, inclusive com o apoio do Acauã, estão nesse exato momento dando cumprimento com o apoio do Corpo de Bombeiros”, completou.

O policial destacou ainda que todo o aparato e negociações foram feitos para que as pessoas desocupassem a área, mas não teve acordo. Ele pontuou ainda que a reintegração está ocorrendo tranquilamente.

“A nossa preocupação é que não houvesse nenhum problema e nenhuma resistência”, finalizou.