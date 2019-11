Polícia prende suspeitos de roubo a estabelecimento comercial em João Pessoa

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam, na noite dessa sexta-feira (22), em Mangabeira, dois suspeitos de terem realizado um assalto a uma loja de material de construção, durante a tarde, no bairro José Américo, em João Pessoa. Os suspeitos são apenados do sistema semiaberto e com eles foram localizadas as roupas usadas na ação delituosa.

Policiais militares do 5º Batalhão, orientados pelo Núcleo de Inteligência com apoio dos Agentes do Sistema Penitenciário e do Grupamento Tático Aéreo (GTA), realizaram uma intensa saturação nas comunidades e conseguiram efetuar a prisão de um dos suspeitos do roubo da loja, após ele ter sido reconhecido pelas imagens do circuito de segurança como um apenado do sistema semiaberto da Penitenciária de Segurança Média Juiz Hitler Cantalice, em Mangabeira.

O suspeito foi preso quando iria se apresentar no presídio para o cumprimento da pena.

O segundo suspeito também foi identificado como apenado do sistema semiaberto e acabou sendo detido quando estava se recolhendo no presídio. Com eles foram encontradas as roupas e os capuzes usados na ação delituosa.

Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes e em seguida recolhidos para o presídio.