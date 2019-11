Polícia prende suspeito de explosão a bancos no Sertão e ataque ao presídio PB1

A Polícia Civil da Paraíba, através da Delegacia Seccional de Catolé do Rocha, prendeu, na noite desta quarta-feira (6), um homem suspeito de envolvimento em explosões a bancos e carros-fortes, no Sertão, e de ter participado do ataque ao presídio PB-1, em João Pessoa, no ano passado.

Segundo informações do delegado Sylvio Rabelo, o preso é Francisco Aécio de Sousa, de 29 anos, que estaria envolvido ainda na explosão de um carro-forte em Lagoa, em julho deste ano, na região de Catolé do Rocha, além de ataques a três instituições bancárias na mesma região.

“Logo após as explosões, os fatos começaram a ser investigados pela Polícia Civil no Sertão, inclusive em complementação à Operação Ladinos, desencadeada pelas polícias estaduais e investigada pelas equipes de policiais civis de Patos e Catolé”, disse.

Francisco Aécio de Sousa já tinha mandado de prisão em aberto por explosões a instituições financeiras, mas também foi autuado em flagrante por estar com um veículo roubado e um outro que pertence a um preso do presídio PB-1 e com restrição.

O suspeito está na delegacia de Catolé do Rocha aguardando recolhimento a uma unidade prisional do Estado.

“Os crimes contra instituições financeiras são investigados pela Delegacia Especial de Roubos a Bancos de Patos com apoio das Delegacias Seccionais”, concluiu Sylvio Rabelo.