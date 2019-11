Polícia prende grupo suspeito de homicídio, roubo e de aterrorizar comunidade

Em menos de 24 horas, a Polícia Militar localizou e deteve o grupo suspeito de homicídio e que aterrorizou a região do Vale das Palmeiras, no bairro do Cristo Redentor, na noite da última quinta-feira (28), em João Pessoa.

A captura dos quatro suspeitos aconteceu na tarde desta sexta-feira (29), nos bairros do Rangel e João Paulo II, e foi realizada pelos policiais do Regimento de Polícia Montada (RPMont), com indicação da Coordenadoria de Inteligência (COInt).

Foram detidos quatro suspeitos, todos maiores de idade, alguns deles com vasta ficha criminal e passagem pela polícia pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

“Desde o momento do crime, que vitimou um adolescente de 17 anos com arma de fogo, ferindo outras cinco pessoas, sendo duas delas crianças, realizamos diligências, colhemos informações e chegamos ao paradeiro do grupo”, explicou o major Gleidistone Cavalcanti, comandante do RPMont, e que esteve à frente das ações.

As armas e o carro utilizado pelo grupo na ação infratora continuam sendo procurados pela PM. Três dos quatro suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas do Vale das Palmeiras, e também pela proprietária do veículo HB20, usado na noite de quinta-feira, e que foi roubado no último dia 26 em Bayeux.

O grupo foi apresentado na Delegacia de Homicídios.