Polícia Militar recaptura fugitivo em Campina Grande

A Polícia Militar recapturou um homem foragido do sistema penitenciário, que havia deixado de se apresentar no regime semiaberto.

Ele foi localizado pelos policiais do 10º Batalhão, durante ações preventivas na Praça da Bandeira, em Campina Grande, na manhã desta segunda-feira (25).

Durante uma abordagem policial e verificação do nome do homem, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Segundo os policiais que realizaram a captura, o acusado respondia por crimes de roubo e lesão corporal em João Pessoa.

O fugitivo preso foi apresentado no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disp), no Parque do Povo, onde está à disposição da Justiça.