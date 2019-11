Polícia Militar detém suspeitos de roubo e tráfico na zona sul de João Pessoa

A Polícia Militar deteve três suspeitos de crimes patrimoniais e tráfico de drogas, que estavam agindo na zona sul de João Pessoa. As ações da PM aconteceram na manhã desta terça-feira (26), nos bairros do Rangel e Bancários.

Na mais recente delas, no final da manhã e início da tarde, policiais do Regimento de Polícia Montada (RPMont), com apoio da Coordenadoria de Inteligência da PM (COInt), localizaram um casal, de 19 e 27 anos de idade, suspeito de estar envolvido em uma tentativa de assalto a um mercadinho no bairro do José Américo, na semana passada.

O casal foi reconhecido a partir das imagens de câmeras de segurança, e o suspeito já tem passagem na Justiça pelo crime de tráfico de drogas. A dupla foi apresentada na Central de Polícia.

Combate ao tráfico – Ainda na zona sul da capital, por volta das 10h30, policiais militares do Batalhão Especializado em Policiamento com Motocicletas (BEPMotos) prenderam um rapaz de 25 anos de idade, que estava com 57 porções de drogas e dinheiro, no bairro dos Bancários, em uma localidade conhecida como Rua da Poeira.

Com ele foram encontrados 51 papelotes de substância semelhante à maconha, e seis de crack. Ele foi abordado pelo motopatrulhamento, após demonstrar nervosismo com a chegada dos policiais na localidade, que estavam fazendo rondas preventivas. O suspeito foi conduzido para Central de Polícia.