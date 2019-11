Polícia identifica laboratório clandestino de drogas em JP

A Polícia Civil desmontou, na manhã desta quarta-feira (20), uma espécie de laboratório clandestino que era usado para a fabricação de drogas, em João Pessoa.

O local funcionava em uma comunidade no bairro de Mangabeira e foi descoberto após investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital.

No imóvel, os investigadores encontraram cerca de 300 papelotes de crack, porções de maconha e cocaína e utensílios improvisados para a produção de drogas. Ainda foi localizado um silenciador de arma de fogo.

De acordo com o delegado Bruno Germano, da DRE/JP, o silenciador é um acessório de uso proibido por lei, mas, apesar disso, é usado na criminalidade com a finalidade de reduzir o barulho feito pelo disparo de arma de fogo.

A Polícia suspeita que o silenciador tenha sido usado em homicídios na região de Mangabeira.

“Iremos encaminhar esse silenciador para a perícia, a fim de realizar um confronto balístico. Essas informações serão cruzadas com a Delegacia de Crimes Contra Pessoa da Capital, para descobrirmos se ele foi usado em algum homicídio ocorrido nessa comunidade de Mangabeira”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, junto com as drogas e o silenciador, a Polícia encontrou documentos pertencentes a um homem, que será investigado por envolvimento com o tráfico de drogas.

“A localização desse laboratório de drogas é uma continuidade do trabalho realizado ontem (terça, 19), quando foram presas três pessoas, sendo duas na mesma localidade de Mangabeira”, acrescentou o delegado.