Polícia desarticula trio do RN que repassava dinheiro falso no comércio da Paraíba

A Polícia Militar começou a semana desarticulando um trio que vinha do estado do Rio Grande do Norte, repassando dinheiro falso no comércio paraibano.

A prisão dos três suspeitos aconteceu no início da manhã desta segunda-feira (11), no município de São Bento, que fica a 395 quilômetros de distância da capital João Pessoa.

Policiais militares da 3ª Companhia do 12º Batalhão chegaram até o trio formado por dois homens e uma mulher, após receberem informações que o grupo havia utilizado três cédulas falsas de R$ 100, durante compras em um estabelecimento comercial.

Nas diligências, a PM localizou os três suspeitos, sendo constatado que dois deles eram naturais do Rio Grande do Norte e um de São Paulo.

O trio foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A mercadoria comprada com notas falsas foi devolvida à vítima do golpe.

OUTRAS AÇÕES – Numa média de 15 dias, a Polícia Militar em São Bento já prendeu cinco pessoas que vinham aplicando golpes no comércio da cidade do município.

No final de outubro, dois homens foram presos após realizarem compras e efetuarem o pagamento com uma quantia inferior ao valor devido, misturando cédulas de R$ 2 entre as de R$ 100 com o intuito de enganar as vítimas.