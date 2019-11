Polícia cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em Mataraca

A Polícia Civil realizou, na manhã desta terça-feira (26), uma operação de repressão ao crime organizado na Região do Vale do Mamanguape, no interior da Paraíba. Os trabalhos, que tiveram apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, ocorreram na cidade de Mataraca, situada a 100 quilômetros de João Pessoa.

Foram apreendidos documentos, aparelhos de celulares, além de munições e uma pistola com numeração raspada, que pode ter sido tomada por roubo de um agente de segurança pública.

Segundo o delegado Walter Brandão, da Seccional de Mamanguape, o objetivo da ação foi cumprir mandados de busca e apreensão na casa de suspeitos de envolvimento com práticas de crimes e subsidiar investigações.

“O objetivo foi combater a prática de tráfico de drogas, assaltos e homicídios nesta região. Sempre que iniciamos as investigações em cima de homicídios e assaltos, terminamos na elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes. Isso nos leva à convicção de que o tráfico de entorpecentes está diretamente ligado aos crimes de homicídios e assaltos nesta região”, afirmou Brandão.

O delegado ainda acrescentou que a operação teve como alvo o município de Mataraca, em virtude da quantidade de drogas e armas apreendidas na cidade.

“Hoje, foram cumpridos mandados de busca e apreensão que resultaram na apreensão de mais arma de fogo e munições. Com isso, estamos visando a materializar as nossas investigações e avançar cada vez mais, não apenas em Mataraca, como nos demais municípios da região do Vale do Mamanguape”, completou.

Apoio da população – Ainda de acordo com o delegado, a população vem colaborando com os trabalhos policiais repassando denúncias anônimas ao Disque 197. O serviço é gratuito e pode ser discado de telefones fixos ou móveis. Os denunciantes não precisam se identificar.

“Todos os denunciantes têm as identidades preservadas e todas as informações são apuradas. Essa integração entre polícia e sociedade resulta na elucidação de crimes”, acrescentou.